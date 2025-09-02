AccueilUS OpenAlcaraz s'amuse et se balade
Malgré de l’envie et du mouve­ment, le joueur tchèque Jiri Lehecka n’a pas pesé lourd face à Carlos Alcaraz (4−6, 2–6, 4–6). Ce succès acquis une nouvelle fois sans vrai­ment forcer confirme que l’Espagnol a une marge de manoeuvre indé­cente face à ses concurrents. 

L’Espagnol arrive en demi‐finale plus que frais, cela le posi­tionne forcé­ment en grand favori pour le titre. 

Sur certaines scènes comme en 8ème de finale, on a senti que son adver­saire était presque désa­busé par tant de talent. 

En demi‐finale, Carlos sera face à Djokovic ou Fritz, dans les deux cas, il sera l’homme à battre. 

Publié le mardi 2 septembre 2025 à 21:37

