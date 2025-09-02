Malgré de l’envie et du mouvement, le joueur tchèque Jiri Lehecka n’a pas pesé lourd face à Carlos Alcaraz (4−6, 2–6, 4–6). Ce succès acquis une nouvelle fois sans vraiment forcer confirme que l’Espagnol a une marge de manoeuvre indécente face à ses concurrents.
✅ 1⁄64 vs Opelka : 6⁄4 7⁄5 6⁄4— Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) September 2, 2025
✅ 1⁄32 vs Bellucci : 6⁄1 6⁄0 6⁄3
✅ 1⁄16 vs Darderi : 6⁄2 6⁄4 6⁄0
✅ 1⁄8 vs Rinderknech : 7⁄6 6⁄3 6⁄4
✅ 1⁄4 vs Lehecka : 6⁄4 6⁄2 6⁄4
📊 Le parcours sans faute de Carlos Alcaraz 🇪🇸 se poursuit ! L’Espagnol devient le 2e plus jeune joueur de l’ère… pic.twitter.com/Ja3GS81F7o
L’Espagnol arrive en demi‐finale plus que frais, cela le positionne forcément en grand favori pour le titre.
Sur certaines scènes comme en 8ème de finale, on a senti que son adversaire était presque désabusé par tant de talent.
En demi‐finale, Carlos sera face à Djokovic ou Fritz, dans les deux cas, il sera l’homme à battre.
Publié le mardi 2 septembre 2025 à 21:37