Malgré de l’envie et du mouve­ment, le joueur tchèque Jiri Lehecka n’a pas pesé lourd face à Carlos Alcaraz (4−6, 2–6, 4–6). Ce succès acquis une nouvelle fois sans vrai­ment forcer confirme que l’Espagnol a une marge de manoeuvre indé­cente face à ses concurrents.

✅ 1⁄ 64 vs Opelka : 6⁄ 4 7⁄ 5 6⁄ 4

✅ 1⁄ 32 vs Bellucci : 6⁄ 1 6⁄ 0 6⁄ 3

✅ 1⁄ 16 vs Darderi : 6⁄ 2 6⁄ 4 6⁄ 0

✅ 1⁄ 8 vs Rinderknech : 7⁄ 6 6⁄ 3 6⁄ 4

✅ 1⁄ 4 vs Lehecka : 6⁄ 4 6⁄ 2 6⁄ 4



📊 Le parcours sans faute de Carlos Alcaraz 🇪🇸 se pour­suit ! L’Espagnol devient le 2e plus jeune joueur de l’ère… pic.twitter.com/Ja3GS81F7o — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) September 2, 2025

L’Espagnol arrive en demi‐finale plus que frais, cela le posi­tionne forcé­ment en grand favori pour le titre.

Sur certaines scènes comme en 8ème de finale, on a senti que son adver­saire était presque désa­busé par tant de talent.

En demi‐finale, Carlos sera face à Djokovic ou Fritz, dans les deux cas, il sera l’homme à battre.