Après son succès face à Struff, Novak s’est exprimé au sujet de Jimmy Connors qui avait enflammé le public. Agé de 39 ans, Jimbo était parvenu à atteindre les demi‐finales en réalisant un parcours de fou qui s’était donc terminé face à Jim Courier.
Este punto define a la perfección lo que fue como Jimmy Connors como jugador 🙏— Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) September 2, 2025
Leyenda absoluta de este deporte. pic.twitter.com/62cLoW4xpL https://t.co/gqcLSEIa3J
« Je me souviens de ce tournoi, même si j’étais très jeune et que je ne m’en souviens pas très clairement… Je me souviens que les gens parlaient de cette performance comme l’une des plus historiques de notre sport, tous tournois du Grand Chelem confondus. Jimmy Connors est l’un des plus grands joueurs de tous les temps, l’une des plus grandes légendes mondiales, en particulier dans ce tournoi. Il l’a remporté cinq fois, il a enflammé le public comme aucun autre joueur ne l’a jamais fait. Le simple fait d’être mentionné dans la même conversation que Jimmy est un immense honneur pour moi »
Publié le mardi 2 septembre 2025 à 21:25