Après son succès face à Struff, Novak s’est exprimé au sujet de Jimmy Connors qui avait enflammé le public. Agé de 39 ans, Jimbo était parvenu à atteindre les demi‐finales en réali­sant un parcours de fou qui s’était donc terminé face à Jim Courier.

« Je me souviens de ce tournoi, même si j’étais très jeune et que je ne m’en souviens pas très clai­re­ment… Je me souviens que les gens parlaient de cette perfor­mance comme l’une des plus histo­riques de notre sport, tous tour­nois du Grand Chelem confondus. Jimmy Connors est l’un des plus grands joueurs de tous les temps, l’une des plus grandes légendes mondiales, en parti­cu­lier dans ce tournoi. Il l’a remporté cinq fois, il a enflammé le public comme aucun autre joueur ne l’a jamais fait. Le simple fait d’être mentionné dans la même conver­sa­tion que Jimmy est un immense honneur pour moi »