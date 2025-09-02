AccueilUS OpenJannik Sinner, toujours auss perspicace :  "Il y aura certainement un Italien...
US Open

Jannik Sinner, toujours auss pers­pi­cace :  « Il y aura certai­ne­ment un Italien en demi‐finale d’un Grand Chelem »

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

-

33
Tennis - Us Open 2025 - ITF -

En confé­rence de presse Jannik Sinner est revenu sur son prochain quart de finale face à son ami Lorenzo Musetti et il a enfoncé quelques portes ouvertes. Il faut dire que ses prises de paroles ne sont pas toujours folle­ment intéressantes.

« La pres­sion est là, elle a toujours été là. Ce sera un match très inté­res­sant à regarder. C’est toujours diffé­rent quand deux compa­triotes s’af­frontent, un Italien contre un autre ; ce sont toujours des duels diffé­rents. C’est un joueur incroyable, très talen­tueux, et il évolue à un haut niveau. Il a connu des diffi­cultés cette saison, mais il est main­te­nant en pleine forme, dans une forme incroyable, alors la pres­sion est sur moi. En même temps, la plupart du temps, je ressens cette pres­sion, alors on verra bien. J’aime ces défis ; c’est formi­dable du point de vue italien. Il y aura certai­ne­ment un Italien en demi‐finale d’un Grand Chelem. Ces choses semblent normales main­te­nant, mais ce n’est pas le cas. C’est très diffi­cile d’at­teindre ces niveaux, mais l’op­por­tu­nité est énorme »

Publié le mardi 2 septembre 2025 à 20:58

Article précédent
Djokovic veut imiter Connors : « Il a remporté cinq fois le titre, il a enflammé le public comme aucun autre joueur ne l’a jamais fait. Le simple fait d’être mentionné dans la même conver­sa­tion que Jimmy est un immense honneur pour moi »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.