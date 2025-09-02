En confé­rence de presse Jannik Sinner est revenu sur son prochain quart de finale face à son ami Lorenzo Musetti et il a enfoncé quelques portes ouvertes. Il faut dire que ses prises de paroles ne sont pas toujours folle­ment intéressantes.

« La pres­sion est là, elle a toujours été là. Ce sera un match très inté­res­sant à regarder. C’est toujours diffé­rent quand deux compa­triotes s’af­frontent, un Italien contre un autre ; ce sont toujours des duels diffé­rents. C’est un joueur incroyable, très talen­tueux, et il évolue à un haut niveau. Il a connu des diffi­cultés cette saison, mais il est main­te­nant en pleine forme, dans une forme incroyable, alors la pres­sion est sur moi. En même temps, la plupart du temps, je ressens cette pres­sion, alors on verra bien. J’aime ces défis ; c’est formi­dable du point de vue italien. Il y aura certai­ne­ment un Italien en demi‐finale d’un Grand Chelem. Ces choses semblent normales main­te­nant, mais ce n’est pas le cas. C’est très diffi­cile d’at­teindre ces niveaux, mais l’op­por­tu­nité est énorme »