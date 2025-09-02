En conférence de presse Jannik Sinner est revenu sur son prochain quart de finale face à son ami Lorenzo Musetti et il a enfoncé quelques portes ouvertes. Il faut dire que ses prises de paroles ne sont pas toujours follement intéressantes.
« La pression est là, elle a toujours été là. Ce sera un match très intéressant à regarder. C’est toujours différent quand deux compatriotes s’affrontent, un Italien contre un autre ; ce sont toujours des duels différents. C’est un joueur incroyable, très talentueux, et il évolue à un haut niveau. Il a connu des difficultés cette saison, mais il est maintenant en pleine forme, dans une forme incroyable, alors la pression est sur moi. En même temps, la plupart du temps, je ressens cette pression, alors on verra bien. J’aime ces défis ; c’est formidable du point de vue italien. Il y aura certainement un Italien en demi‐finale d’un Grand Chelem. Ces choses semblent normales maintenant, mais ce n’est pas le cas. C’est très difficile d’atteindre ces niveaux, mais l’opportunité est énorme »
Publié le mardi 2 septembre 2025 à 20:58