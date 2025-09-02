Avant d’affronter Novak Djokvic cette nuit alors qu’il a perdu ses dix duels face au Serbe, Taylor Fritz a vraiment besoin de soutien.
On peut dire que James Blake a compris le message.
L’ancien joueur américain a dressé un portrait élogieux auprès de nos confrères du Daily Mail.
« Taylor sait qu’il est là. Il peut battre n’importe qui dans le monde. C’est probablement l’un des joueurs les moins médiatisés parmi les quatre meilleurs mondiaux, car il semble se concentrer uniquement sur son travail et ne fait pas beaucoup parler de lui. Il n’a pas le service de Ben Shelton ni la vitesse et le charisme de Frances Tiafoe, mais il continue simplement à faire son travail et à gagner, en remportant tous les matchs qu’il est censé gagner. Pour lui, il s’agit donc simplement de continuer à garder la tête baissée et à faire ce qu’il a toujours fait »
Publié le mardi 2 septembre 2025 à 19:41