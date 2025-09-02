Avant d’af­fronter Novak Djokvic cette nuit alors qu’il a perdu ses dix duels face au Serbe, Taylor Fritz a vrai­ment besoin de soutien.

On peut dire que James Blake a compris le message.

L’ancien joueur améri­cain a dressé un portrait élogieux auprès de nos confrères du Daily Mail.

« Taylor sait qu’il est là. Il peut battre n’im­porte qui dans le monde. C’est proba­ble­ment l’un des joueurs les moins média­tisés parmi les quatre meilleurs mondiaux, car il semble se concen­trer unique­ment sur son travail et ne fait pas beau­coup parler de lui. Il n’a pas le service de Ben Shelton ni la vitesse et le charisme de Frances Tiafoe, mais il continue simple­ment à faire son travail et à gagner, en rempor­tant tous les matchs qu’il est censé gagner. Pour lui, il s’agit donc simple­ment de conti­nuer à garder la tête baissée et à faire ce qu’il a toujours fait »