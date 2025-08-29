Après avoir fait appel au kiné à 5–4 dans la deuxième manche, Carlos Alcaraz a remporté les sept derniers jeux du match pour s’imposer en trois sets face à Luciano Darderi (34e mondial) au troisième tour de l’US Open (6−2, 6–4, 6–0).
Lors de l’interview sur le court, l’Espagnol s’est montré rassurant à propos de cette douleur, visiblement passagère, ressentie au niveau du genou droit.
« Je me sens bien. C’était juste par précaution que j’ai demandé à voir le kinésithérapeute. J’ai senti que quelque chose n’allait pas au niveau du genou. Et près 5 ou 6 points, ça allait mieux. J’ai demandé à voir le kiné juste pour prendre soin de mon genou, car il ne restait plus qu’un set à jouer et je devais être prêt et me sentir bien physiquement. C’était par précaution. Je vais en parler avec mon équipe, mais je ne m’inquiète pas. »
Publié le vendredi 29 août 2025 à 19:44