Après avoir fait appel au kiné à 5–4 dans la deuxième manche, Carlos Alcaraz a remporté les sept derniers jeux du match pour s’im­poser en trois sets face à Luciano Darderi (34e mondial) au troi­sième tour de l’US Open (6−2, 6–4, 6–0).

Lors de l’in­ter­view sur le court, l’Espagnol s’est montré rassu­rant à propos de cette douleur, visi­ble­ment passa­gère, ressentie au niveau du genou droit.

Carlos Alcaraz on being seen by the physio during his match against Darderi at U.S. Open



“What was the problem?”



Carlos : “I’m feeling good. Just a precau­tion that I asked for the physio when he broke my serve in the last point. I felt some­thing that wasn’t working good in the… pic.twitter.com/Z3pM13fInH — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 29, 2025

« Je me sens bien. C’était juste par précau­tion que j’ai demandé à voir le kiné­si­thé­ra­peute. J’ai senti que quelque chose n’al­lait pas au niveau du genou. Et près 5 ou 6 points, ça allait mieux. J’ai demandé à voir le kiné juste pour prendre soin de mon genou, car il ne restait plus qu’un set à jouer et je devais être prêt et me sentir bien physi­que­ment. C’était par précau­tion. Je vais en parler avec mon équipe, mais je ne m’in­quiète pas. »