US Open

Alcaraz sur sa pause médi­cale : « J’ai senti que quelque chose n’al­lait pas au niveau du genou, et après 5 ou 6 points, ça allait mieux. Je vais en parler avec mon équipe, mais je ne m’in­quiète pas »

Par Baptiste Mulatier

Après avoir fait appel au kiné à 5–4 dans la deuxième manche, Carlos Alcaraz a remporté les sept derniers jeux du match pour s’im­poser en trois sets face à Luciano Darderi (34e mondial) au troi­sième tour de l’US Open (6−2, 6–4, 6–0).

Lors de l’in­ter­view sur le court, l’Espagnol s’est montré rassu­rant à propos de cette douleur, visi­ble­ment passa­gère, ressentie au niveau du genou droit. 

« Je me sens bien. C’était juste par précau­tion que j’ai demandé à voir le kiné­si­thé­ra­peute. J’ai senti que quelque chose n’al­lait pas au niveau du genou. Et près 5 ou 6 points, ça allait mieux. J’ai demandé à voir le kiné juste pour prendre soin de mon genou, car il ne restait plus qu’un set à jouer et je devais être prêt et me sentir bien physi­que­ment. C’était par précau­tion. Je vais en parler avec mon équipe, mais je ne m’in­quiète pas. »

Publié le vendredi 29 août 2025 à 19:44

