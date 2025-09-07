Avant de retrouver Jannik Sinner à l’US Open, pour la troi­sième fois de suite en finale de Grand Chelem après Roland‐Garros et Wimbledon, Carlos Alcaraz a évoqué les domaines dans lesquels lui et son rival ont le plus progressé ces dernières années.

« Physiquement, il est bien meilleur. Ce n’était un secret pour personne, il a parlé du fait qu’il devait améliorer sa condi­tion physique. C’est ce qu’il a fait l’année dernière. Ses matchs sont très exigeants physi­que­ment et il peut jouer à 100% pendant deux, trois ou quatre heures si néces­saire, ce qui, à mon avis, constitue une amélio­ra­tion spec­ta­cu­laire. Dans mon cas, je pense que mon amélio­ra­tion a consisté à ne plus avoir ces hauts et ces bas pendant les matchs. Je prends les détails très au sérieux afin que tout soit parfait », a déclaré l’Espagnol dans des propos relayés par Punto de Break.

La finale aura lieu ce dimanche à 20h, heure fran­çaise (14h à New York).