Avant de retrouver Jannik Sinner à l’US Open, pour la troisième fois de suite en finale de Grand Chelem après Roland‐Garros et Wimbledon, Carlos Alcaraz a évoqué les domaines dans lesquels lui et son rival ont le plus progressé ces dernières années.
« Physiquement, il est bien meilleur. Ce n’était un secret pour personne, il a parlé du fait qu’il devait améliorer sa condition physique. C’est ce qu’il a fait l’année dernière. Ses matchs sont très exigeants physiquement et il peut jouer à 100% pendant deux, trois ou quatre heures si nécessaire, ce qui, à mon avis, constitue une amélioration spectaculaire. Dans mon cas, je pense que mon amélioration a consisté à ne plus avoir ces hauts et ces bas pendant les matchs. Je prends les détails très au sérieux afin que tout soit parfait », a déclaré l’Espagnol dans des propos relayés par Punto de Break.
La finale aura lieu ce dimanche à 20h, heure française (14h à New York).
Publié le dimanche 7 septembre 2025 à 08:05