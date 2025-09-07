AccueilUS OpenAlcaraz sur Sinner, qu'il va retrouver en finale : "Ce n'était un...
US Open

Alcaraz sur Sinner, qu’il va retrouver en finale : « Ce n’était un secret pour personne, il a beau­coup parlé du fait qu’il devait s’amé­liorer dans ce domaine »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

5113

Avant de retrouver Jannik Sinner à l’US Open, pour la troi­sième fois de suite en finale de Grand Chelem après Roland‐Garros et Wimbledon, Carlos Alcaraz a évoqué les domaines dans lesquels lui et son rival ont le plus progressé ces dernières années.

« Physiquement, il est bien meilleur. Ce n’était un secret pour personne, il a parlé du fait qu’il devait améliorer sa condi­tion physique. C’est ce qu’il a fait l’année dernière. Ses matchs sont très exigeants physi­que­ment et il peut jouer à 100% pendant deux, trois ou quatre heures si néces­saire, ce qui, à mon avis, constitue une amélio­ra­tion spec­ta­cu­laire. Dans mon cas, je pense que mon amélio­ra­tion a consisté à ne plus avoir ces hauts et ces bas pendant les matchs. Je prends les détails très au sérieux afin que tout soit parfait », a déclaré l’Espagnol dans des propos relayés par Punto de Break.

La finale aura lieu ce dimanche à 20h, heure fran­çaise (14h à New York). 

Publié le dimanche 7 septembre 2025 à 08:05

Article précédent
Sabalenka, après avoir défendu son titre : « En me levant le matin de cette finale, j’ai versé quelques larmes car j’ai reçu une vidéo des enfants de l’école de tennis où j’ai fait mes débuts »
Article suivant
Corretja prévient Sinner : « Je crois bien qu’Alcaraz arrive au meilleur moment de sa carrière. Et à mon avis, il sera incroyable en finale car il aurait diffi­ci­le­ment pu être mieux préparé »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.