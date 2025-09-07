Avant la finale de l’US Open entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz (prévue ce dimanche à 20h, heure fran­çaise), l’an­cien numéro 2 mondial Alex Corretja, consul­tant pour Eurosport, a insisté sur la forme actuelle de son compa­triote espa­gnol, qui n’a pas encore perdu le moindre set depuis le début de la quinzaine.

« Il va arriver sur cette fina­le­ment parfai­te­ment préparé, c’est même diffi­cile d’être mieux préparé. Dès le premier tour, il était déjà bien et il est encore mieux main­te­nant. Il a trouvé son rythme, il est plus régu­lier qu’a­vant et il est meilleur dans les moments impor­tants. On voit qu’il a trouvé un bon équi­libre dans sa tête, ce qui lui a permis de gommer ces hauts et ces bas qu’il pouvait avoir aupa­ra­vant. Je crois bien qu’il arrive au meilleur moment de sa carrière. Et à mon avis, il sera incroyable en finale. »