Avant la finale de l’US Open entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz (prévue ce dimanche à 20h, heure française), l’ancien numéro 2 mondial Alex Corretja, consultant pour Eurosport, a insisté sur la forme actuelle de son compatriote espagnol, qui n’a pas encore perdu le moindre set depuis le début de la quinzaine.
« Il va arriver sur cette finalement parfaitement préparé, c’est même difficile d’être mieux préparé. Dès le premier tour, il était déjà bien et il est encore mieux maintenant. Il a trouvé son rythme, il est plus régulier qu’avant et il est meilleur dans les moments importants. On voit qu’il a trouvé un bon équilibre dans sa tête, ce qui lui a permis de gommer ces hauts et ces bas qu’il pouvait avoir auparavant. Je crois bien qu’il arrive au meilleur moment de sa carrière. Et à mon avis, il sera incroyable en finale. »
Publié le dimanche 7 septembre 2025 à 08:38