Arthur Rinderknech, avant d’af­fronter Carlos Alcaraz en 8e : « Je sais ce qu’il est capable de faire, ce que ça demande pour riva­liser avec lui. La marche est immense mais je ne vais pas me prendre la tête »

Thomas S
Par Thomas S

-

763
Tennis - Us Open 2025 - ITF -

Qualifié pour les huitièmes de finale de l’US Open après un très beau parcours où il a notam­ment éliminé le Top 20, Davidovich Fokina, Arthur Rinderknech s’ap­prête à défier une montagne, en la personne de Carlos Alcaraz, impres­sion­nant depuis ses débuts à Flushing Meadows. Et le joueur fran­çais sait à quoi s’at­tendre pour l’avoir déjà affronté à trois reprises.

« J’ai joué (et battu) Zverev à Wimbledon aussi. Les n°1, 2 et 3 mondiaux sur les trois derniers Grands Chelems (sourire). Je préfère les jouer en huitièmes, c’est mieux qu’au premier tour (il avait affronté Sinner et Zverev au premier tour). J’ai la chance d’avoir déjà joué Alcaraz plusieurs fois, je sais ce qu’il est capable de faire, ce que ça demande pour riva­liser avec lui. La marche est immense mais je ne vais pas me prendre la tête, je vais faire mon bonhomme de chemin avec mon équipe et tout donner sur le court », a déclaré Rinderknech chez nos confrères de L’Équipe.

Publié le samedi 30 août 2025 à 18:44

