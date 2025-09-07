Dans des propos relayés par L’Equipe après sa victoire contre Amanda Anisimova en finale de l’US Open, Aryna Sabalenka a expliqué pourquoi ce deuxième titre consécutif à Flushing Meadows, le quatrième en Grand Chelem, était si spécial.
« À cause des finales (elle avait perdu à l’Open d’Australie et à Roland‐Garros à ce stade) plus tôt cette saison, ce titre est différent des autres. J’ai le sentiment d’avoir dû surmonter plein de choses pour l’avoir. Je méritais d’avoir un Grand Chelem cette saison. Donc quand je suis restée à genoux, c’était une émotion pure parce que ça voulait dire beaucoup de défendre ce titre, de développer un aussi bon tennis et d’être capable de gérer mes émotions. Je suis très fière de moi. »
Publié le dimanche 7 septembre 2025 à 15:10