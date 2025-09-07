AccueilUS OpenAryna Sabalenka : "Ce titre est différent. Quand je suis restée à...
Aryna Sabalenka : « Ce titre est diffé­rent. Quand je suis restée à genoux après la balle de match, c’était une émotion pure parce que ça voulait dire beau­coup de défendre ce titre, de déve­lopper un aussi bon tennis et d’être capable de gérer mes émotions »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Dans des propos relayés par L’Equipe après sa victoire contre Amanda Anisimova en finale de l’US Open, Aryna Sabalenka a expliqué pour­quoi ce deuxième titre consé­cutif à Flushing Meadows, le quatrième en Grand Chelem, était si spécial. 

« À cause des finales (elle avait perdu à l’Open d’Australie et à Roland‐Garros à ce stade) plus tôt cette saison, ce titre est diffé­rent des autres. J’ai le senti­ment d’avoir dû surmonter plein de choses pour l’avoir. Je méri­tais d’avoir un Grand Chelem cette saison. Donc quand je suis restée à genoux, c’était une émotion pure parce que ça voulait dire beau­coup de défendre ce titre, de déve­lopper un aussi bon tennis et d’être capable de gérer mes émotions. Je suis très fière de moi. »

Publié le dimanche 7 septembre 2025 à 15:10

