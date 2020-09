Roberto Bautista Agut fait partie du petit groupe de favoris de cet US Open 2020, derrière Novak Djokovic. L’Espagnol a passé hier le second tour en concédant un set face à Miomir Kecmanovic : 6-3, 3-6, 6-3, 6-4.

L’Espagnol craignait ses premiers tours et la fatigue qui pouvait émaner de sa demi-finale contre Djokovic au tournoi de Cincinnati. « Démarrer un tournoi après un gros effort comme la semaine dernière à Cincinnati coûte cher. Je pense que le plus compliqué est passé. Je l’ai déjà fait et je pense qu’à chaque match que je joue, je me sens mieux. En ce moment, j’ai bonne mine et j’espère continuer avec cette bonne dynamique de résultats », a-t-il expliqué en conférence de presse après son match.

Prochain match samedi face à Vasek Pospisil, tombeur de Milos Raonic.