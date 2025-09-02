Alors qu’il avait perdu son dernier duel contre Alexander Bublik à Halle sur gazon en juin, Jannik Sinner a remis les pendules à l’heure en écra­sant le Kazakh en huitièmes de finale de l’US Open : 6–1, 6–1, 6–1, en seule­ment 1h23 de jeu.

Choqué par le niveau du numéro 1, le 24e mondial préfé­rait en rire après le match.

« C’est insensé. Je ne suis pas mauvais mais tu es le GOAT », a lancé Bublik à Sinner lors de la poignée de main.

Titré sur terre battue à Kitzbuhel et Gstaad puis absent à Toronto et Cincinnati, Bublik n’avait plus perdu sur le circuit depuis Wimbledon (le 1er juillet dernier).

Tenant du titre, Sinner pour­suit donc son chemin et affron­tera en quarts de finale son compa­triote Lorenzo Musetti, tombeur égale­ment facile de Jaume Munar (6−3, 6–0, 6–1).