Alors qu’il avait perdu son dernier duel contre Alexander Bublik à Halle sur gazon en juin, Jannik Sinner a remis les pendules à l’heure en écrasant le Kazakh en huitièmes de finale de l’US Open : 6–1, 6–1, 6–1, en seulement 1h23 de jeu.
Choqué par le niveau du numéro 1, le 24e mondial préférait en rire après le match.
« C’est insensé. Je ne suis pas mauvais mais tu es le GOAT », a lancé Bublik à Sinner lors de la poignée de main.
Titré sur terre battue à Kitzbuhel et Gstaad puis absent à Toronto et Cincinnati, Bublik n’avait plus perdu sur le circuit depuis Wimbledon (le 1er juillet dernier).
Tenant du titre, Sinner poursuit donc son chemin et affrontera en quarts de finale son compatriote Lorenzo Musetti, tombeur également facile de Jaume Munar (6−3, 6–0, 6–1).
Publié le mardi 2 septembre 2025 à 07:19