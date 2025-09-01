Tout le monde ou presque se souvient de Rafael Nadal envoyant un texto à son coach pour réserver un court d’entraînement quelques secondes après une victoire un peu trop facile face à Grigor Dimitrov en demi‐finales du Masters 1000 de Monte‐Carlo 2018.
En bonne fan de Rafael Nadal, Iga Swiatek a imité son idole ce lundi après son succès face à Alexandrova en huitièmes de finale de l’US Open (6−3, 6–1, en 1h).
Juste avant l’interview sur le court, la Polonaise, visiblement pas rassasiée, a envoyé un message à son coach afin qu’il réserve un court d’entraînement. Extraits.
Interviewer : « Avez‐vous envie de nous dire à qui était destiné ce message ?
Iga Swiatek : « Juste à mon entraîneur. Je lui ai demandé de réserver pour environ 10 minutes un court d’entraînement, si c’est possible. »
Publié le lundi 1 septembre 2025 à 23:08