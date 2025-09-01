Tout le monde ou presque se souvient de Rafael Nadal envoyant un texto à son coach pour réserver un court d’en­traî­ne­ment quelques secondes après une victoire un peu trop facile face à Grigor Dimitrov en demi‐finales du Masters 1000 de Monte‐Carlo 2018.

En bonne fan de Rafael Nadal, Iga Swiatek a imité son idole ce lundi après son succès face à Alexandrova en huitièmes de finale de l’US Open (6−3, 6–1, en 1h).

Juste avant l’in­ter­view sur le court, la Polonaise, visi­ble­ment pas rassa­siée, a envoyé un message à son coach afin qu’il réserve un court d’en­traî­ne­ment. Extraits.

Always working, always impro­ving ! 💪 pic.twitter.com/SXNcGTOsnd — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2025

Interviewer : « Avez‐vous envie de nous dire à qui était destiné ce message ?

Iga Swiatek : « Juste à mon entraî­neur. Je lui ai demandé de réserver pour environ 10 minutes un court d’en­traî­ne­ment, si c’est possible. »