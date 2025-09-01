AccueilVidéosQualifiée sans forcer, Swiatek imite Nadal juste après son match : "J'ai...
Qualifiée sans forcer, Swiatek imite Nadal juste après son match : « J’ai demandé à mon coach de réserver un court d’entraînement »

Thomas S
Par Thomas S

Tout le monde ou presque se souvient de Rafael Nadal envoyant un texto à son coach pour réserver un court d’en­traî­ne­ment quelques secondes après une victoire un peu trop facile face à Grigor Dimitrov en demi‐finales du Masters 1000 de Monte‐Carlo 2018.

En bonne fan de Rafael Nadal, Iga Swiatek a imité son idole ce lundi après son succès face à Alexandrova en huitièmes de finale de l’US Open (6−3, 6–1, en 1h). 

Juste avant l’in­ter­view sur le court, la Polonaise, visi­ble­ment pas rassa­siée, a envoyé un message à son coach afin qu’il réserve un court d’en­traî­ne­ment. Extraits. 

Interviewer : « Avez‐vous envie de nous dire à qui était destiné ce message ?
Iga Swiatek : « Juste à mon entraî­neur. Je lui ai demandé de réserver pour environ 10 minutes un court d’en­traî­ne­ment, si c’est possible. »

Publié le lundi 1 septembre 2025 à 23:08

