Tombeur en cinq sets de Tommy Paul au troisième tour, Alexander Bublik va retrouver Jannik Sinner en huitièmes de finale de l’US Open, après l’avoir battu lors de leur dernier duel (en juin à Halle sur gazon).
« C’est difficile. Vraiment difficile. Je ne l’ai encore jamais affronté en trois sets gagnants. Je vais essayer de saisir ma chance. Je vais maintenant me reposer. J’espère que je ne jouerai pas à 11 heures du matin (lundi) », a déclaré le 34e mondial après sa victoire, décrochée à 1h30 du matin à New‐York.
Publié le dimanche 31 août 2025 à 08:52