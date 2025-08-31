AccueilUS OpenBublik retrouve Sinner et fait directement passer un message : "J'espère que...
US Open

Bublik retrouve Sinner et fait direc­te­ment passer un message : « J’espère que je ne jouerai pas à 11 heures du matin »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

207

Tombeur en cinq sets de Tommy Paul au troi­sième tour, Alexander Bublik va retrouver Jannik Sinner en huitièmes de finale de l’US Open, après l’avoir battu lors de leur dernier duel (en juin à Halle sur gazon). 

« C’est diffi­cile. Vraiment diffi­cile. Je ne l’ai encore jamais affronté en trois sets gagnants. Je vais essayer de saisir ma chance. Je vais main­te­nant me reposer. J’espère que je ne jouerai pas à 11 heures du matin (lundi) », a déclaré le 34e mondial après sa victoire, décro­chée à 1h30 du matin à New‐York. 

Publié le dimanche 31 août 2025 à 08:52

Article précédent
Auger‐Aliassime, après sa victoire contre Zverev : « Excusez mon langage, mais ce sont des conne­ries. On ne se réveille pas le matin en sachant ce qu’il va se passer »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.