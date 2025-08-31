Tombeur en cinq sets de Tommy Paul au troi­sième tour, Alexander Bublik va retrouver Jannik Sinner en huitièmes de finale de l’US Open, après l’avoir battu lors de leur dernier duel (en juin à Halle sur gazon).

Bublik on facing Sinner next at US Open



Sasha : “That’s tough. Really tough. 😂 In 5 set format I haven’t done it yet. I’ll try to use my chances. Get to reco­very now. I hope I won’t be playing at 11 am pic.twitter.com/2RntifFEbl — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 31, 2025

« C’est diffi­cile. Vraiment diffi­cile. Je ne l’ai encore jamais affronté en trois sets gagnants. Je vais essayer de saisir ma chance. Je vais main­te­nant me reposer. J’espère que je ne jouerai pas à 11 heures du matin (lundi) », a déclaré le 34e mondial après sa victoire, décro­chée à 1h30 du matin à New‐York.