Carlos Alcaraz, sur son adver­saire en quarts de finale : « J’ai du mal à chaque fois que je joue contre lui, cela ne fait aucun doute »

Qualifié pour première fois de sa carrière en quarts de finale de Grand Chelem sans perdre le moindre set, Carlos Alcaraz est en grande forme depuis le début de cette édition 2025 de l’US Open.

Mais les choses sérieuses vont commencer pour l’Espagnol qui sera opposé au Tchèque Jiri Lehecka pour une place dans le dernier carré. Un joueur contre lequel il s’est incliné en début de saison sur le tournoi de Doha. 

« Jiri est vrai­ment très fort. Il a un style simi­laire à celui de Rinderknech, mais avec plus de constance et de très bons coups, avec un excellent service égale­ment. J’ai du mal à chaque fois que je joue contre lui, cela ne fait aucun doute. Il est diffi­cile à jouer et ce sera un match inté­res­sant. Nous avons déjà joué deux fois cette année et nous sommes à 1–1 en 2025. Je dois voir ce que j’ai fait de bien dans ces matches et ce que j’ai fait de mal afin de réaliser un quart de finale parfait. »

Publié le lundi 1 septembre 2025 à 18:18

