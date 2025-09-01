Orphelin de Roger Federer et Rafael Nadal sur le circuit, Novak Djokovic est encore et toujours inter­rogé sur ses deux grands rivaux en confé­rence de presse. Et lors­qu’un jour­na­liste lui a demandé ce qu’il aime­rait leur demander en privé, voici sa réponse.

« Je leur pose­rais beau­coup de ques­tions, en commen­çant proba­ble­ment par leur demander comment ils abor­daient leurs matchs contre moi, ce qu’ils pensaient devoir faire pour me battre. Dans quelles situa­tions ont‐ils été contra­riés ? Comment se sont‐ils entraînés, comment se sont‐ils préparés menta­le­ment, un mélange de tout ça. J’aimerais beau­coup savoir comment leur cerveau fonc­tionne dans ces situa­tions ; ce serait incroyable. On verra bien si ça arrive un jour. »