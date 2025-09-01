Orphelin de Roger Federer et Rafael Nadal sur le circuit, Novak Djokovic est encore et toujours interrogé sur ses deux grands rivaux en conférence de presse. Et lorsqu’un journaliste lui a demandé ce qu’il aimerait leur demander en privé, voici sa réponse.
« Je leur poserais beaucoup de questions, en commençant probablement par leur demander comment ils abordaient leurs matchs contre moi, ce qu’ils pensaient devoir faire pour me battre. Dans quelles situations ont‐ils été contrariés ? Comment se sont‐ils entraînés, comment se sont‐ils préparés mentalement, un mélange de tout ça. J’aimerais beaucoup savoir comment leur cerveau fonctionne dans ces situations ; ce serait incroyable. On verra bien si ça arrive un jour. »
Publié le lundi 1 septembre 2025 à 18:39