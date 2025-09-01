AccueilUS OpenMcEnroe pas très confiant pour Fritz : "Pour mettre fin à la...
McEnroe pas très confiant pour Fritz : « Pour mettre fin à la disette des joueurs améri­cains à l’US Open, Taylor Fritz devra affronter Djokovic, et proba­ble­ment Alcaraz et Sinner. Ça, c’est difficile »

Qualifié pour les quarts de finale de l’US Open pour la troi­sième année consé­cu­tive, Taylor Fritz, fina­liste en titre, sera opposé à sa bête noire ce mardi, un certain Novak Djokovic.

Battu 10 fois en 10 confron­ta­tions face au Serbe, l’Américain va devoir sortir le grand jeu pour rallier le dernier carré où Carlos Alcaraz, confronté à Jiri Lehecka, pour­rait l’at­tendre. Un vrai parcours du combat­tant, ce qui n’est pas une bonne nouvelle dans l’op­tique de voir enfin un joueur améri­cain remporter l’US Open, le dernier étant Andy Roodick en 2003. 

« Comment faire… Pour mettre fin à la disette des joueurs améri­cains… Taylor Fritz devra affronter Djokovic, et proba­ble­ment Alcaraz et Sinner. Ça, c’est diffi­cile », a écrit un Patrick McEnroe pas très confiant sur son compte Twitter. 

Publié le lundi 1 septembre 2025 à 19:19

