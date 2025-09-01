Qualifié pour les quarts de finale de l’US Open pour la troisième année consécutive, Taylor Fritz, finaliste en titre, sera opposé à sa bête noire ce mardi, un certain Novak Djokovic.
Battu 10 fois en 10 confrontations face au Serbe, l’Américain va devoir sortir le grand jeu pour rallier le dernier carré où Carlos Alcaraz, confronté à Jiri Lehecka, pourrait l’attendre. Un vrai parcours du combattant, ce qui n’est pas une bonne nouvelle dans l’optique de voir enfin un joueur américain remporter l’US Open, le dernier étant Andy Roodick en 2003.
How about….— Patrick McEnroe (@PatrickMcEnroe) September 1, 2025
To break the USA men’s drought….
Taylor Fritz will have to go through Djokovic , and likely Alcaraz and Sinner
Now that’s tough https://t.co/PuqbBUagxv
« Comment faire… Pour mettre fin à la disette des joueurs américains… Taylor Fritz devra affronter Djokovic, et probablement Alcaraz et Sinner. Ça, c’est difficile », a écrit un Patrick McEnroe pas très confiant sur son compte Twitter.
Publié le lundi 1 septembre 2025 à 19:19