Qualifié pour les quarts de finale de l’US Open pour la troi­sième année consé­cu­tive, Taylor Fritz, fina­liste en titre, sera opposé à sa bête noire ce mardi, un certain Novak Djokovic.

Battu 10 fois en 10 confron­ta­tions face au Serbe, l’Américain va devoir sortir le grand jeu pour rallier le dernier carré où Carlos Alcaraz, confronté à Jiri Lehecka, pour­rait l’at­tendre. Un vrai parcours du combat­tant, ce qui n’est pas une bonne nouvelle dans l’op­tique de voir enfin un joueur améri­cain remporter l’US Open, le dernier étant Andy Roodick en 2003.

How about….



To break the USA men’s drought….



Taylor Fritz will have to go through Djokovic , and likely Alcaraz and Sinner



Now that’s tough https://t.co/PuqbBUagxv — Patrick McEnroe (@PatrickMcEnroe) September 1, 2025

« Comment faire… Pour mettre fin à la disette des joueurs améri­cains… Taylor Fritz devra affronter Djokovic, et proba­ble­ment Alcaraz et Sinner. Ça, c’est diffi­cile », a écrit un Patrick McEnroe pas très confiant sur son compte Twitter.