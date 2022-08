Pablo Carreno Busta, vain­queur à 31 ans de son premier Masters 1000 il y a deux semaines au Canada, évoque un début de chan­ge­ment de cycle sur le circuit. Extrait d’une inter­view accordée à Punto de Break.

« Le Big 4 est un groupe de joueurs doués, d’une matu­rité incroyable, d’une constance hors du commun. Maintenant, tant que les jeunes ne parvien­dront pas à exploiter plei­ne­ment ce niveau et à atteindre cette régu­la­rité qui les mènera chaque semaine aux derniers tours des plus gros tour­nois, tout sera plus réparti. Un peu comme ce qui s’est passé à l’époque d’avant Federer et Nadal, quand Moya, Ferrero et Roddick étaient numéros un mondiaux, et que plus de joueurs pouvaient gagner des tour­nois. Maintenant, le tennis est beau­coup plus égali­taire car Novak et Rafa n’ont plus la même régu­la­rité. Ils échouent dans certains tour­nois, ils sont plus humains. Le jour où ils parti­ront, le circuit sera encore très amusant », a analysé l’Espagnol.