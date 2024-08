Plusieurs joueurs et joueuses ont réagi à la sortie remar­quée de Caroline Garcia, insultée et menacée sur les réseaux sociaux après sa contre‐performance au premier tour de l’US Open. Cori Gauff a notam­ment pris la parole à ce sujet dans des propos rapportés par L’Equipe.

« Je n’ai pas vu son post, mais on m’en a informé. Évidemment, c’est diffi­cile. Surtout quand j’étais plus jeune, je n’avais aucune idée que cela exis­tait. J’ai d’abord pensé que j’étais ciblée. Puis j’ai compris que tout le monde l’était. C’est diffi­cile parce que vous entendez beau­coup de choses désa­gréables et que les gens parlent de votre appa­rence, de l’ap­pa­rence de votre famille et de toutes ces choses. Si vous luttez déjà contre vos propres problèmes mentaux et qu’en plus, les gens creusent encore plus, c’est diffi­cile (…) Personnellement, je bloque. Je suis quel­qu’un qui va litté­ra­le­ment passer 30 minutes à bloquer toutes les personnes. Je m’en fiche complè­te­ment. Je sais que c’est devenu un sujet sur Twitter parce que je bloquais telle­ment de gens qu’on a commencé à dire de moi : ‘On dit quelque chose et elle bloque.’ Oui, c’est vrai (rires). Je ne veux pas le voir, donc bye. »