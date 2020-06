Danielle Collins, 51e à la WTA, n’a pas vraiment apprécié la dernière sortie de Novak Djokovic au sujet de son possible forfait à l’US Open. Sur son compte Instagram, elle a posté une storie où elle explique clairement pourquoi tout cela lui semble incohérent et non justifiée.

Le numéro 1 mondial n’est pas épargné, la joueuse américaine pointant du doigt le fait que le Serbe joue plus sa carte perso que celle d’une reprise du circuit : « Si la santé des joueurs est protégée et que l’ATP, la WTA et l’USTA mettent tout en place pour que ce soit le cas, nous devrions vraiment soutenir ces efforts. C’est facile pour quelqu’un qui a gagné près de 150 millions de dollars sur le circuit d’annoncer qu’il pourrait refuser de jouer l’US Open. Pour celles et ceux d’entre nous qui ne voyagent pas avec un team, notre préoccupation est de pouvoir travailler à nouveau. Ce serait bien que le meilleur joueur du monde soutienne cette opportunité plutôt que de la gâcher. »