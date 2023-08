Le Serbe a traversé une période où la commu­ni­ca­tion clas­sique a décidé de se trans­former avec l’ar­rivée des réseaux sociaux via internet. Pour Nole, il faut savoir accepter et s’adapter.

« Je pense qu’il est impor­tant d’ac­cepter le chan­ge­ment, l’évo­lu­tion de l’hu­ma­nité, de la société, vous savez, de la direc­tion que prennent les choses, et d’es­sayer d’uti­liser cela comme un outil pour votre carrière profes­sion­nelle, votre image de marque, votre marke­ting, vos rela­tions publiques, votre commu­ni­ca­tion avec vos fans, les œuvres de bien­fai­sance. Quelle que soit la manière dont vous souhaitez commu­ni­quer avec le monde, je pense qu’au­jourd’hui, c’est mieux que jamais. En effet, il suffit d’une photo et d’une ou deux phrases pour que des millions de personnes dans le monde entier puissent la voir instan­ta­né­ment, ce qui est incroyable, quand on y pense »