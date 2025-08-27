Lors d’un podcast très riche, Novak a évoqué plusieurs sujets intéressants. S’il continue sa carrière, c’est essentiellement pour passer le relais et aussi venir en aide aux cahmpions qui lui demanderont. Voila ine mission plutôt noble.
« Je suis là pour les jeunes. Je veux que quelqu’un batte mon record. En fait, tous les records. Le tennis doit s’améliorer. Je suis ouvert à partager mes expériences malgré le fait qu’ils soient mes rivaux que ce soit pour gérer sa communication, son marketing, son tennis, et tout ce que cela comporte, c’est une de mes missions maintenant »
Publié le mercredi 27 août 2025 à 08:40