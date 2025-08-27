AccueilUS OpenDjokovic : "Je suis là pour les jeunes. Je veux que quelqu’un...
US Open

Djokovic : « Je suis là pour les jeunes. Je veux que quelqu’un batte mon record »

Antoine Touchard
Par Antoine Touchard

-

20

Lors d’un podcast très riche, Novak a évoqué plusieurs sujets inté­res­sants. S’il continue sa carrière, c’est essen­tiel­le­ment pour passer le relais et aussi venir en aide aux cahm­pions qui lui deman­de­ront. Voila ine mission plutôt noble.

« Je suis là pour les jeunes. Je veux que quelqu’un batte mon record. En fait, tous les records. Le tennis doit s’améliorer. Je suis ouvert à partager mes expé­riences malgré le fait qu’ils soient mes rivaux que ce soit pour gérer sa commu­ni­ca­tion, son marke­ting, son tennis, et tout ce que cela comporte, c’est une de mes missions maintenant »

Publié le mercredi 27 août 2025 à 08:40

