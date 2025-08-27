Comme elle l’a expliqué après sa défaite face à Golubic, la Tricolore ne va pas pouvoir conti­nuer sa carrière sans avoir à ses côtés un coach de renom. En effet, elle s’est séparée de Florian Reynet juste avant le début de l’US Open évoquant un souci de commu­ni­ca­tion. Pour l’ins­tant c’est Pauline Parmentier qui lui donne un coup de main. Mais cette situa­tion n’est pas idéale comme elle l’ex­plique à l’Equipe : « Je ne vais pas faire une carrière toute seule, forcé­ment. Maintenant il faut trouver le bon »

On est certain que son agent doit rece­voir beau­coup de coups de fil en ce moment. On peut aussi regretter que le coach qui lui a permis d’ex­ploser soit déjà hors course.