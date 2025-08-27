Comme elle l’a expliqué après sa défaite face à Golubic, la Tricolore ne va pas pouvoir continuer sa carrière sans avoir à ses côtés un coach de renom. En effet, elle s’est séparée de Florian Reynet juste avant le début de l’US Open évoquant un souci de communication. Pour l’instant c’est Pauline Parmentier qui lui donne un coup de main. Mais cette situation n’est pas idéale comme elle l’explique à l’Equipe : « Je ne vais pas faire une carrière toute seule, forcément. Maintenant il faut trouver le bon »
On est certain que son agent doit recevoir beaucoup de coups de fil en ce moment. On peut aussi regretter que le coach qui lui a permis d’exploser soit déjà hors course.
Publié le mercredi 27 août 2025 à 09:20