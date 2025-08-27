Actif sur Twitter, Gillou a été inter­rogé sur l’idée d’une possible colla­bo­ra­tion avec la « Monf ». Idée qui ne semble pas dénuée de sens même si Monfils vient de changer de coach et qu’il semble un peu en bout de piste. La réponse de Simon est claire et peut‐être qu’elle peut faire bouger les choses…

Aucun problème de mon côté mais je pense que Gaël est très heureux de sa struc­ture actuelle et que si il avait voulu que je la rejoigne il me l’aurait déjà demandé : ) — Gilles SIMON (@GillesSimon84) August 25, 2025

