AccueilUS OpenGilles Simon sur une possible collaboration avec Monfils : "Si Gaël avait...
US Open

Gilles Simon sur une possible colla­bo­ra­tion avec Monfils : « Si Gaël avait voulu que je le rejoigne, il me l’aurait déjà demandé »

Antoine Touchard
Par Antoine Touchard

-

16

Actif sur Twitter, Gillou a été inter­rogé sur l’idée d’une possible colla­bo­ra­tion avec la « Monf ». Idée qui ne semble pas dénuée de sens même si Monfils vient de changer de coach et qu’il semble un peu en bout de piste. La réponse de Simon est claire et peut‐être qu’elle peut faire bouger les choses…

« Aucun problème de mon côté mais je pense que Gaël est très heureux de sa struc­ture actuelle et que si il avait voulu que je la rejoigne il me l’aurait déjà demandé : )

Publié le mercredi 27 août 2025 à 09:40

Article précédent
Loïs Boisson a un vrai problème : « Il faut main­te­nant trouver le bon »
Article suivant
Sinner, agacé, recadre sèche­ment un jour­na­liste : « Je fais les inter­views quand on me le dit, ce n’est pas mon boulot de les organiser »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.