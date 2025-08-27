AccueilUS OpenSinner, agacé, recadre sèchement un journaliste : "Je fais les interviews quand...
Sinner, agacé, recadre sèche­ment un jour­na­liste : « Je fais les inter­views quand on me le dit, ce n’est pas mon boulot de les organiser »

Antoine Touchard
Antoine Touchard

Lors de sa confé­rence de presse, Jannik Sinner a été « attaqué » par un de nos confrères au sujet des entre­tiens qu’il accor­dait aux médias. Accusé de ne dire oui que lors­qu’il s’agit d’opé­ra­tions commer­ciales, le numéro 1 mondial a décidé de montrer les dents.


« Ce n’est pas de mon job, je fais les inter­views quand on me le dit, ce n’est pas mon boulot de les orga­niser. Concernant ma journée : les premiers tours peuvent être déli­cats, donc on est contents que ça se soit passé comme ça. Le prochain match sera très diffi­cile, on essaiera de le jouer du mieux qu’on peut et on verra bien. En atten­dant, on rentre contents ; c’était une journée positive »

Publié le mercredi 27 août 2025 à 10:17

