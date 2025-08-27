Lors de sa conférence de presse, Jannik Sinner a été « attaqué » par un de nos confrères au sujet des entretiens qu’il accordait aux médias. Accusé de ne dire oui que lorsqu’il s’agit d’opérations commerciales, le numéro 1 mondial a décidé de montrer les dents.
« Ce n’est pas de mon job, je fais les interviews quand on me le dit, ce n’est pas mon boulot de les organiser. Concernant ma journée : les premiers tours peuvent être délicats, donc on est contents que ça se soit passé comme ça. Le prochain match sera très difficile, on essaiera de le jouer du mieux qu’on peut et on verra bien. En attendant, on rentre contents ; c’était une journée positive »
Publié le mercredi 27 août 2025 à 10:17