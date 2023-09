Lorsque l’on est une célé­brité les caméras, les commen­taires sur les réseaux sociaux etc. sont parfois diffi­cile à gérer. Novak Djokovic s’est exprimé sur l’importance de trouver un équi­libre lorsque l’on est un athlète sous le feu des projecteurs :

« Il est impor­tant de trouver un équi­libre, en parti­cu­lier pour un athlète. Les athlètes, en parti­cu­lier ceux du sport mondial, du foot­ball, du basket‐ball, du foot­ball, du tennis… Ces sports sont suivis dans le monde entier, et quoi que vous disiez, quelle que soit la façon dont vous vous comportez est surveillée, analysée et jugée, de manière posi­tive ou néga­tive, par des millions de personnes. Donc si un athlète ne prête pas trop d’at­ten­tion au côté mental des choses cela peut vrai­ment vous faire du mal. Les commen­taires et tout… La santé mentale est très impor­tante. Je pense que c’est tout aussi impor­tant que la santé physique. »