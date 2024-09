Après son incroyable et magni­fique sacri­fice pour accom­pa­gner Andy Murray lors des Jeux Olympiques de Paris, Daniel Evans s’est une nouvelle fois distingué pour son atti­tude exemplaire.

Alors qu’il aurait pu aban­donner à l’issue de son deuxième set remporté face à Alex De Minaur au troi­sième tour de l’US Open cette nuit, le Britannique, blessé au niveau de la hanche, a préféré terminer le match et encaisser un double 6–0. Un compor­te­ment respec­tueux pour son adver­saire mais pour­tant peu apprécié par une partie des spec­ta­teurs qui ont décidé de le conspuer sur certains points où il ne s’en­ga­geait pas totalement.

En confé­rence de presse après la rencontre, l’ac­tuel 184e mondial s’est expliqué.

« Tu termines le match. C’est ma façon de faire. Et c’est comme ça que j’ai été élevé. Tu restes jusqu’à la fin et tu serres la main de l’ad­ver­saire. Et il m’a dit : ‘Merci d’être resté, respect’. Et ce n’est pas pour cela que je fais ce métier. Mais les gens viennent et paient, certains sont contents, d’autres non. Après le deuxième set, on peut lire 6–0 6–0. Mais ce n’est pas grave, je n’en ai rien à foutre si c’est écrit 6–0, 6–0 sur le tableau d’af­fi­chage. Je suis resté sur le terrain pour me battre jusqu’à la dernière balle. Mon aine et ma hanche sont doulou­reuses depuis le premier match. Je serai rétabli après quelques jours de repos », a déclaré Evans dont l’at­ti­tude a d’ailleurs été souli­gnée par Alex De Minaur.