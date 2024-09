Après avoir livré une première réac­tion sur le court à propos des élimi­na­tions précoces de Novak Djokovic et Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, lors de son passage en confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tions pour les huitièmes de finale de l’US Open, a insisté sur le côté impré­vi­sible de ce sport.

« Cela montre que ce sport est impré­vi­sible, non ? Chaque fois que vous perdez un peu de votre niveau, que ce soit menta­le­ment, sur le plan du tennis ou physi­que­ment, cela a un impact énorme sur le résultat. Les deux adver­saires contre lesquels ils ont perdu ont joué un tennis incroyable. Et cela arrive. Je me contente donc de regarder de mon côté ce que je dois faire, ce que j’ai fait ces derniers temps, et nous verrons ensuite ce que je peux faire. »