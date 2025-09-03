AccueilUS OpenFerrero, entraîneur d'Alcaraz : "Sur le plan technique, il a toujours été...
US Open

Ferrero, entraî­neur d’Alcaraz : « Sur le plan tech­nique, il a toujours été très bon, mais aujourd’hui, je le trouve plus fort que jamais menta­le­ment, avec une concen­tra­tion et une soli­dité qui font toute la différence »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

222

Carlos Alcaraz n’a pas laissé un seul set en route jusqu’en demi‐finales de l’US Open, où il va retrouver Novak Djokovic. Et ce n’est pas pour déplaire à son entraî­neur, Juan Carlos Ferrero, inter­rogé par la Cadena SER.

« Sur le plan tech­nique, il a toujours été très bon, mais aujourd’hui, je le trouve plus fort que jamais menta­le­ment, avec une concen­tra­tion et une soli­dité qui font toute la diffé­rence. Nous avons toujours travaillé avec lui sur la constance, afin de réduire ces petits hauts et bas qui appa­rais­saient aupa­ra­vant dans les matchs. Dans ce tournoi, il montre son grand poten­tiel : il ne commet que cinq, six, sept fautes directes par set, et c’est là la grande diffé­rence par rapport aux autres tournois. »

Publié le mercredi 3 septembre 2025 à 17:16

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats de l’US Open en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.