Carlos Alcaraz n’a pas laissé un seul set en route jusqu’en demi‐finales de l’US Open, où il va retrouver Novak Djokovic. Et ce n’est pas pour déplaire à son entraîneur, Juan Carlos Ferrero, interrogé par la Cadena SER.
« Sur le plan technique, il a toujours été très bon, mais aujourd’hui, je le trouve plus fort que jamais mentalement, avec une concentration et une solidité qui font toute la différence. Nous avons toujours travaillé avec lui sur la constance, afin de réduire ces petits hauts et bas qui apparaissaient auparavant dans les matchs. Dans ce tournoi, il montre son grand potentiel : il ne commet que cinq, six, sept fautes directes par set, et c’est là la grande différence par rapport aux autres tournois. »
Publié le mercredi 3 septembre 2025 à 17:16