Carlos Alcaraz n’a pas laissé un seul set en route jusqu’en demi‐finales de l’US Open, où il va retrouver Novak Djokovic. Et ce n’est pas pour déplaire à son entraî­neur, Juan Carlos Ferrero, inter­rogé par la Cadena SER.

Juan Carlos Ferrero, sobre la madurez de Alcaraz :



▫️ “Tenísticamente siempre ha sido muy bueno, pero ahora mental­mente le veo mejor que nunca, con una concen­tra­ción y solidez que marcan la dife­rencia.”



▫️“Lo que siempre hemos traba­jado con él es la constancia, reducir… pic.twitter.com/HYIQjfAHvW — Germán R. Abril (@gerebit0) September 3, 2025

« Sur le plan tech­nique, il a toujours été très bon, mais aujourd’hui, je le trouve plus fort que jamais menta­le­ment, avec une concen­tra­tion et une soli­dité qui font toute la diffé­rence. Nous avons toujours travaillé avec lui sur la constance, afin de réduire ces petits hauts et bas qui appa­rais­saient aupa­ra­vant dans les matchs. Dans ce tournoi, il montre son grand poten­tiel : il ne commet que cinq, six, sept fautes directes par set, et c’est là la grande diffé­rence par rapport aux autres tournois. »