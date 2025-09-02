Un peu plus de deux mois après avoir subi la loi d’Alexander Bublik sur le tournoi sur gazon de Halle, Jannik Sinner a pris une revanche cinglante cette nuit, pour le compte des huitièmes de finale de l’US Open : trois fois 6–1 en seule­ment 2h de jeu.

Si les caméras et les micros ont révélé une partie de leur conver­sa­tion au moment de la fameuse poignée de main au filet, le numéro 1 mondial et tenant du titre en a dit un peu plus en confé­rence de presse d’après match.

« C’était un moment agréable, je ne me souviens pas de tout. Il m’a compli­menté et je l’ai compli­menté aussi parce qu’il fait une très bonne saison : après Wimbledon, il a gagné Halle, puis Wimbledon s’est déroulé comme il l’a fait, et ensuite il a gagné deux autres tour­nois. Il a dit que j’avais élevé mon niveau entre Halle et ici, donc oui, c’était une bonne blague. Mais vous savez, nous nous connais­sons bien main­te­nant, non seule­ment en tant que personnes mais aussi en tant que joueurs, nous savons un peu à quoi nous attendre. C’est donc un peu diffé­rent, mais oui, c’était un bon moment. »