AccueilUS OpenJannik Sinner, après avoir surclassé Alexander Bublik en huitièmes de finale :...
US Open

Jannik Sinner, après avoir surclassé Alexander Bublik en huitièmes de finale : « Lors de notre acco­lade au filet, il a dit que j’avais élevé mon niveau de jeu entre Halle et ici, donc c’était une bonne blague »

Thomas S
Par Thomas S

-

520

Un peu plus de deux mois après avoir subi la loi d’Alexander Bublik sur le tournoi sur gazon de Halle, Jannik Sinner a pris une revanche cinglante cette nuit, pour le compte des huitièmes de finale de l’US Open : trois fois 6–1 en seule­ment 2h de jeu. 

Si les caméras et les micros ont révélé une partie de leur conver­sa­tion au moment de la fameuse poignée de main au filet, le numéro 1 mondial et tenant du titre en a dit un peu plus en confé­rence de presse d’après match. 

« C’était un moment agréable, je ne me souviens pas de tout. Il m’a compli­menté et je l’ai compli­menté aussi parce qu’il fait une très bonne saison : après Wimbledon, il a gagné Halle, puis Wimbledon s’est déroulé comme il l’a fait, et ensuite il a gagné deux autres tour­nois. Il a dit que j’avais élevé mon niveau entre Halle et ici, donc oui, c’était une bonne blague. Mais vous savez, nous nous connais­sons bien main­te­nant, non seule­ment en tant que personnes mais aussi en tant que joueurs, nous savons un peu à quoi nous attendre. C’est donc un peu diffé­rent, mais oui, c’était un bon moment. »

Publié le mardi 2 septembre 2025 à 13:41

Article précédent
Adrian Mannarino sur la nouvelle manie de certaines joueuses : « Je ne veux pas aller trop loin sinon je vais être censuré. Ça me paraît un peu bête d’ac­cepter tout ça. Si chaque joueur amenait son chien ça devien­drait insupportable »
Article suivant
Venus Williams sur Serena après sa quali­fi­ca­tion en quarts de finale du double : « Il vaut proba­ble­ment mieux qu’elle ne vienne pas nous voir »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.