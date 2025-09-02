Un peu plus de deux mois après avoir subi la loi d’Alexander Bublik sur le tournoi sur gazon de Halle, Jannik Sinner a pris une revanche cinglante cette nuit, pour le compte des huitièmes de finale de l’US Open : trois fois 6–1 en seulement 2h de jeu.
Si les caméras et les micros ont révélé une partie de leur conversation au moment de la fameuse poignée de main au filet, le numéro 1 mondial et tenant du titre en a dit un peu plus en conférence de presse d’après match.
« C’était un moment agréable, je ne me souviens pas de tout. Il m’a complimenté et je l’ai complimenté aussi parce qu’il fait une très bonne saison : après Wimbledon, il a gagné Halle, puis Wimbledon s’est déroulé comme il l’a fait, et ensuite il a gagné deux autres tournois. Il a dit que j’avais élevé mon niveau entre Halle et ici, donc oui, c’était une bonne blague. Mais vous savez, nous nous connaissons bien maintenant, non seulement en tant que personnes mais aussi en tant que joueurs, nous savons un peu à quoi nous attendre. C’est donc un peu différent, mais oui, c’était un bon moment. »
Publié le mardi 2 septembre 2025 à 13:41