Venus Williams est éternelle.

Si elle s’est inclinée dès le premier tour en simple après avoir livré une très belle bataille à Karolina Muchova, récem­ment quali­fiée pour les quarts de finale, l’an­cienne numéro 1 mondiale, asso­ciée à Leylah Fernandez, a atteint le même stade de la compé­ti­tion en double.

Interrogée en confé­rence de presse d’après match sur la possi­bi­lité que sa petite soeur, Serena, vienne la voir jouer, Venus a fait un peu d’humour.

Venus and Leylah have been feeling the support of Serena and her family from afar, but are hoping she can make it to NYC soon 🗣️ pic.twitter.com/oSpRyXM9Ep — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2025

« Si elle venait, ce serait un rêve pour nous deux. Nous la force­rions à frapper même si elle ne frappe pas souvent. C’est proba­ble­ment mieux qu’elle ne vienne pas parce que nous l’in­ti­mi­de­rions probablement. »