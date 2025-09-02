Venus Williams est éternelle.
Si elle s’est inclinée dès le premier tour en simple après avoir livré une très belle bataille à Karolina Muchova, récemment qualifiée pour les quarts de finale, l’ancienne numéro 1 mondiale, associée à Leylah Fernandez, a atteint le même stade de la compétition en double.
Interrogée en conférence de presse d’après match sur la possibilité que sa petite soeur, Serena, vienne la voir jouer, Venus a fait un peu d’humour.
Venus and Leylah have been feeling the support of Serena and her family from afar, but are hoping she can make it to NYC soon 🗣️ pic.twitter.com/oSpRyXM9Ep— US Open Tennis (@usopen) September 2, 2025
« Si elle venait, ce serait un rêve pour nous deux. Nous la forcerions à frapper même si elle ne frappe pas souvent. C’est probablement mieux qu’elle ne vienne pas parce que nous l’intimiderions probablement. »
Publié le mardi 2 septembre 2025 à 14:14