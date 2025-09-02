AccueilUS OpenVenus Williams sur Serena après sa qualification en quarts de finale du...
US Open

Venus Williams sur Serena après sa quali­fi­ca­tion en quarts de finale du double : « Il vaut proba­ble­ment mieux qu’elle ne vienne pas nous voir »

Thomas S

Venus Williams est éternelle.

Si elle s’est inclinée dès le premier tour en simple après avoir livré une très belle bataille à Karolina Muchova, récem­ment quali­fiée pour les quarts de finale, l’an­cienne numéro 1 mondiale, asso­ciée à Leylah Fernandez, a atteint le même stade de la compé­ti­tion en double. 

Interrogée en confé­rence de presse d’après match sur la possi­bi­lité que sa petite soeur, Serena, vienne la voir jouer, Venus a fait un peu d’humour. 

« Si elle venait, ce serait un rêve pour nous deux. Nous la force­rions à frapper même si elle ne frappe pas souvent. C’est proba­ble­ment mieux qu’elle ne vienne pas parce que nous l’in­ti­mi­de­rions probablement. »

Publié le mardi 2 septembre 2025 à 14:14

