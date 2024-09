Invité à faire le bilan de l’US Open suite aux victoire d’Aryna Sabalenka et de Jannik Sinner, John McEnroe, consul­tant pour Eurosport durant le tournoi, a tenu à revenir sur l’éli­mi­na­tion de la numéro 1 mondiale, Iga Swiatek, et à insister sur un point précis de son jeui.

« Pour moi, elle ne veut pas jouer en défense. Parfois, elle devrait reculer un peu lorsque l’at­taque ne fonc­tionne pas aussi bien qu’elle le voudrait, comme sur terre battue. Elle continue d’es­sayer de frapper, ce qui est quelque peu surpre­nant pour quel­qu’un qui préfère une surface plus lente. J’ai été un peu surpris qu’elle ne veuille pas ou ne puisse pas faire des ajus­te­ments sur les surfaces plus rapides. Je ne sais pas si elle a eu une baisse de confiance, mais si vous voyiez quel­qu’un comme Iga défendre aussi bien qu’elle attaque, ce serait diffi­cile à surmonter pour les adver­saires. Je suis un peu surpris qu’elle n’ait pas fait cet ajus­te­ment, mais elle est jeune. J’espère qu’elle pourra s’adapter et s’amé­liorer un peu au filet. »