Le tirage au sort a été plus que « surpre­nant » pour les amis Nick et Thanasi d’au­tant qu’ils ne se sont pas joués depuis très longtemps.

« J’ai été défi­ni­ti­ve­ment surpris et ensuite un peu déçu à coup sûr. Nous voulions que l’autre fasse bien. Nous nous parlions et Nick disait, c’est ennuyeux que ce soit un premier tour parce que nous aurions pu jouer avec un peu de chance plus tard si nous avions le bon tirage et que nous aurions pu faire une bonne course, mais c’est comme ça. Ça va être amusant. Ce sera inté­res­sant là‐bas, il a juste dit, amusons‐nous et jouons du bon tennis, et oui, ce sera inté­res­sant. Je pense que l’am­biance sera bonne. Nous ne nous sommes pas affrontés depuis les juniors. Cela va proba­ble­ment être dans un stade plein, cela va être étrange »