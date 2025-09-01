AccueilUS OpenKrejcikova qui a juste sauvé 8 balles de matchs savoure le moment...
Krejcikova qui a juste sauvé 8 balles de matchs savoure le moment : « Je m'amuse toujours et je suis heureux d'être ici. Je le répète,  je ne savais pas si je pour­rais un jour rejouer au tennis »

Le tableau féminin offre un spec­tacle de toute beauté. 

Le duel entre Townsend et Krejcikova a offert un spec­tacle de très haut niveau tant tennis­ti­que­ment qu’é­mo­tion­nel­le­ment. La joueuse tchèque qui s’est fina­le­ment imposée a quand même sauvé 8 balles de matchs lors d’un tie‐break complè­te­ment fou (1−6, 7–6 (13), 6–3)

A l’issue de cet exploit incroyable, Barbora est restée très humble : « « Quel match, quel match ! Il y a seule­ment quatre mois , j’étais sur la touche , je ne pouvais ni jouer ni m’en­traîner et j’avais très mal au dos. Je ne savais pas si je pour­rais un jour rejouer au tennis . Maintenant que je suis là, je n’ar­rive toujours pas à y croire.Je m’amuse toujours et je suis heureux d’être ici. Je le répète,  je ne savais pas si je pour­rais un jour rejouer au tennis , alors c’est un grand privi­lège pour moi d’être ici et de m’amuser devant un public comme celui‐ci. Je suis très heureuse . »

Publié le lundi 1 septembre 2025 à 09:45

