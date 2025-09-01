Le tableau féminin offre un spectacle de toute beauté.
Le duel entre Townsend et Krejcikova a offert un spectacle de très haut niveau tant tennistiquement qu’émotionnellement. La joueuse tchèque qui s’est finalement imposée a quand même sauvé 8 balles de matchs lors d’un tie‐break complètement fou (1−6, 7–6 (13), 6–3)
A l’issue de cet exploit incroyable, Barbora est restée très humble : « « Quel match, quel match ! Il y a seulement quatre mois , j’étais sur la touche , je ne pouvais ni jouer ni m’entraîner et j’avais très mal au dos. Je ne savais pas si je pourrais un jour rejouer au tennis . Maintenant que je suis là, je n’arrive toujours pas à y croire.Je m’amuse toujours et je suis heureux d’être ici. Je le répète, je ne savais pas si je pourrais un jour rejouer au tennis , alors c’est un grand privilège pour moi d’être ici et de m’amuser devant un public comme celui‐ci. Je suis très heureuse . »
Publié le lundi 1 septembre 2025 à 09:45