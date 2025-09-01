AccueilUS OpenFritz va défier Djokovic, l'Américain est mené 10 à 0 dans leurs...
US Open

Fritz va défier Djokovic, l’Américain est mené 10 à 0 dans leurs duels : « Je ne dirais pas que l’aura de Novak en tant que Novak s’est dissipée. Quoi qu’il arrive, il est toujours là, et on sait qu’il détient prati­que­ment tous les records du tennis »

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

-

1767

Quand les statis­tiques sont très défa­vo­rables, il faut trouver des raisons d’y croire. Mené 10 à 0 dans ses confron­ta­tions avec Novak Djokovic, Taylor Fritz a donc choisi de posi­tiver plutôt que de regarder en arrière.

« Je ne dirais pas que l’aura de Novak en tant que Novak s’est dissipée. Quoi qu’il arrive, il est toujours là, et on recon­naît toujours qu’il est Novak et qu’il détient prati­que­ment tous les records du tennis. Cela ne chan­gera jamais. Ce qui a changé, c’est qu’il y a main­te­nant des joueurs qui évoluent et sont capables de le battre. Je pense toujours que lors­qu’il atteint les Grands Chelems, le niveau reste le même. »

Publié le lundi 1 septembre 2025 à 09:11

Article précédent
Alcaraz un peu agacé : « Beaucoup de gens disent que je ne suis pas aussi constant que je devrais l’être »
Article suivant
Krejcikova qui a juste sauvé 8 balles de matchs savoure le moment : « Je m’amuse toujours et je suis heureux d’être ici. Je le répète,  je ne savais pas si je pour­rais un jour rejouer au tennis »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.