Quand les statistiques sont très défavorables, il faut trouver des raisons d’y croire. Mené 10 à 0 dans ses confrontations avec Novak Djokovic, Taylor Fritz a donc choisi de positiver plutôt que de regarder en arrière.
« Je ne dirais pas que l’aura de Novak en tant que Novak s’est dissipée. Quoi qu’il arrive, il est toujours là, et on reconnaît toujours qu’il est Novak et qu’il détient pratiquement tous les records du tennis. Cela ne changera jamais. Ce qui a changé, c’est qu’il y a maintenant des joueurs qui évoluent et sont capables de le battre. Je pense toujours que lorsqu’il atteint les Grands Chelems, le niveau reste le même. »
Publié le lundi 1 septembre 2025 à 09:11