On fait quelques fois des reproches concernant l’Espagnol surtout quand celui‐ci se fait sortir prématurément. Or, comme il l’explique, il n’est pas une machine et perdre avant une finale peut aussi être au final une vraie performance car on est pas toujours dans sa meilleure forme. C’est un peu ce qu’à voulu expliquer Carlos après sa probante victoire face à Rinderknech.
« Beaucoup de gens disent que je ne suis pas aussi constant que je devrais l’être, mais en même temps, j’ai de bons résultats et je le montre dans les grands tournois. Parfois, il est difficile d’accepter que atteindre les quarts de finale ou les demi‐finales ne suffit pas. »
En quart de finale face au Tchèque Jiří Lehečka, il sera le favori. Ce sera leur 4ème opposition, l’Espagnol mène deux à un.
Publié le lundi 1 septembre 2025 à 08:40