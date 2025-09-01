On fait quelques fois des reproches concer­nant l’Espagnol surtout quand celui‐ci se fait sortir préma­tu­ré­ment. Or, comme il l’ex­plique, il n’est pas une machine et perdre avant une finale peut aussi être au final une vraie perfor­mance car on est pas toujours dans sa meilleure forme. C’est un peu ce qu’à voulu expli­quer Carlos après sa probante victoire face à Rinderknech.

« Beaucoup de gens disent que je ne suis pas aussi constant que je devrais l’être, mais en même temps, j’ai de bons résul­tats et je le montre dans les grands tour­nois. Parfois, il est diffi­cile d’accepter que atteindre les quarts de finale ou les demi‐finales ne suffit pas. »

En quart de finale face au Tchèque Jiří Lehečka, il sera le favori. Ce sera leur 4ème oppo­si­tion, l’Espagnol mène deux à un.