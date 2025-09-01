AccueilInsoliteLe téléphone de Jannik Sinner a trahit l'Italien, sa nouvelle fiancée est...
InsoliteUS Open

Le télé­phone de Jannik Sinner a trahit l’Italien, sa nouvelle fiancée est connue !

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

-

3453

Alors qu’il a expliqué récem­ment qu’il était amou­reux, Jannik Sinner a été trahit par les images d’une caméra alors qu’il regar­dait son télé­phone. Même si on ne peut affirmer à 100% que la femme qui était au bout du fil était la manne­quin Laila Hasanovic, la presse italienne a mené une petite enquête. 

Et il s’avère que Lailia était bien présente à Roland‐Garros et Wimbledon, ce qui est une donnée à prendre en compte. Très discret concer­nant sa vie privée, Jannik va devoir sûre­ment confirmer cette infor­ma­tion auprès des médias de son pays où il est devenu plus qu’une star de tennis. 

Publié le lundi 1 septembre 2025 à 08:30

