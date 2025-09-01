Alors qu’il a expliqué récem­ment qu’il était amou­reux, Jannik Sinner a été trahit par les images d’une caméra alors qu’il regar­dait son télé­phone. Même si on ne peut affirmer à 100% que la femme qui était au bout du fil était la manne­quin Laila Hasanovic, la presse italienne a mené une petite enquête.

Sinner e la foto della fidan­zata Laila Hasanovic come sfondo del cellu­lare : il video è virale https://t.co/NpUOdbzpEm — Repubblica (@repubblica) August 31, 2025

Et il s’avère que Lailia était bien présente à Roland‐Garros et Wimbledon, ce qui est une donnée à prendre en compte. Très discret concer­nant sa vie privée, Jannik va devoir sûre­ment confirmer cette infor­ma­tion auprès des médias de son pays où il est devenu plus qu’une star de tennis.