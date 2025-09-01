AccueilUS OpenStefen Leiner, manager et co-entraineur de Bublik : "Quand Alexander prend des...
Stefen Leiner, manager et co‐entraineur de Bublik : « Quand Alexander prend des risques contrôlés, personne n’aime l’af­fronter car tu ne sais pas à quelle sauce tu vas être mangé »

Par Laurent Trupiano

On le sait Alexander Bublik est un joueur atypique et c’est ce qui fait son charme surtout depuis qu’il a réalisé des grosses perfor­mances. Son agent a bien voulu dresser son portrait pour nos collègues de l’Equipe.

« Quand Alexander prend des risques contrôlés, personne n’aime l’af­fronter car tu ne sais pas à quelle sauce tu vas être mangé. Il est un peu fou ! Il tente des coups dingues que les autres ne tentent pas. Même 0–30, il va le faire. Il peut tout faire avec la balle. Il est la meilleure version de lui‐même quand il joue au tennis, au sens premier du verbe. En fait, il joue avec la balle.Cela inclut ces risques calculés qui seraient pour nous des risques inconsidérés »

