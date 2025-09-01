Vainqueur de Mannarino en 4 sets, le joueur tchèque va défier Alcaraz. En confé­rence de presse, il a clai­re­ment expliqué que sa vie a changé.

« J’ai beau­coup progressé au cours de mes années sur le circuit. Depuis que j’ai atteint les quarts de finale de l’Open d’Australie en 2023, j’ai travaillé dur et progressé sur de nombreux points pour revenir là où j’en suis aujourd’hui. J’ai investi beau­coup d’ef­forts à l’en­traî­ne­ment, et c’est très impor­tant. J’ai progressé et je suis plus mature main­te­nant. Le tennis ne fait pas tout, et c’est quelque chose qu’on découvre avec l’ex­pé­rience. En vérité, pour moi, ma bles­sure au dos a été un tour­nant. J’avais peur de ne plus pouvoir jouer, et voir des enfants très malades à l’hô­pital m’a fait réflé­chir. Maintenant, j’adore jouer, mais je ne me mets pas plus de pres­sion que d’ha­bi­tude, et tout est diffé­rent pour moi. »