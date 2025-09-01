AccueilUS OpenTout a changé pour Jiri Lehecka : "Ma blessure au dos a...
US Open

Tout a changé pour Jiri Lehecka : « Ma bles­sure au dos a été un tour­nant. J’avais peur de ne plus pouvoir jouer, et voir des enfants très malades à l’hô­pital m’a fait réfléchir » 

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

-

659

Vainqueur de Mannarino en 4 sets, le joueur tchèque va défier Alcaraz. En confé­rence de presse, il a clai­re­ment expliqué que sa vie a changé.

« J’ai beau­coup progressé au cours de mes années sur le circuit. Depuis que j’ai atteint les quarts de finale de l’Open d’Australie en 2023, j’ai travaillé dur et progressé sur de nombreux points pour revenir là où j’en suis aujourd’hui. J’ai investi beau­coup d’ef­forts à l’en­traî­ne­ment, et c’est très impor­tant. J’ai progressé et je suis plus mature main­te­nant. Le tennis ne fait pas tout, et c’est quelque chose qu’on découvre avec l’ex­pé­rience. En vérité, pour moi, ma bles­sure au dos a été un tour­nant. J’avais peur de ne plus pouvoir jouer, et voir des enfants très malades à l’hô­pital m’a fait réflé­chir. Maintenant, j’adore jouer, mais je ne me mets pas plus de pres­sion que d’ha­bi­tude, et tout est diffé­rent pour moi. »

Publié le lundi 1 septembre 2025 à 10:52

Article précédent
Stefen Leiner, manager et co‐entraineur de Bublik : « Quand Alexander prend des risques contrôlés, personne n’aime l’af­fronter car tu ne sais pas à quelle sauce tu vas être mangé »
Article suivant
Djokovic extrê­me­ment déçu de louper un événe­ment parti­cu­lier : « Ne me le rappelez pas, s’il vous plaît »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.