Vainqueur de Mannarino en 4 sets, le joueur tchèque va défier Alcaraz. En conférence de presse, il a clairement expliqué que sa vie a changé.
« J’ai beaucoup progressé au cours de mes années sur le circuit. Depuis que j’ai atteint les quarts de finale de l’Open d’Australie en 2023, j’ai travaillé dur et progressé sur de nombreux points pour revenir là où j’en suis aujourd’hui. J’ai investi beaucoup d’efforts à l’entraînement, et c’est très important. J’ai progressé et je suis plus mature maintenant. Le tennis ne fait pas tout, et c’est quelque chose qu’on découvre avec l’expérience. En vérité, pour moi, ma blessure au dos a été un tournant. J’avais peur de ne plus pouvoir jouer, et voir des enfants très malades à l’hôpital m’a fait réfléchir. Maintenant, j’adore jouer, mais je ne me mets pas plus de pression que d’habitude, et tout est différent pour moi. »
Publié le lundi 1 septembre 2025 à 10:52