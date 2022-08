Depuis quelques mois, Nick Kyrgios parle ouver­te­ment de la dépres­sion qu’il a traversée. Lors d’une discus­sion avec les anima­teurs Sheinelle Jones et Dylan Dreyer, le joueur austra­lien a tenu à souli­gner l’im­por­tance de Naomi Osaka, qui a été la première à s’ex­primer sur ses problèmes de santé mentale.

« J’ai en fait lutté très tôt avec la santé mentale et il y a eu des moments dans ma carrière de tennis où j’étais vrai­ment en diffi­culté. Je n’étais pas sûr d’avoir le droit de me sentir comme ça. Et ensuite, j’ai rencontré Naomi. Nous avons fait un podcast ensemble, et elle s’est ouverte. Je traite des messages tous les jours avec des personnes qui me tendent la main et j’es­saie de répondre à autant de personnes que je peux. Je pense que les hommes de mon âge ont vrai­ment du mal à s’ou­vrir. Je ne peux pas me sentir faible…Naomi m’a beau­coup aidé à ce sujet. »