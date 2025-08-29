AccueilUS OpenLa détresse de Shelton, Mannarino en huitièmes !
La détresse de Shelton, Mannarino en huitièmes !

Terrible coup dur pour Ben Shelton, qui nour­ris­sait énor­mé­ment d’es­poirs sur cet US Open après avoir notam­ment remporté le Masters 1000 de Toronto. 

Touché à l’épaule depuis le début du quatrième set, l’Américain a été contraint d’aban­donner face à Adrian Mannarino au troi­sième tour du Grand Chelem new‐yorkais (6−3, 3–6, 6–4, 4–6, abandon). 

Dévasté, 6e mondial a quitté le court la tête sous sa serviette. 

À 37 ans, le Français Mannarino, qui avait déjà battu deux fois Shelton en trois duels, réussit donc l’énorme perfor­mance de se quali­fier en huitièmes de finale de l’US Open. Il affron­tera Jiri Lehecka (21e mondial) pour une place en quarts. 

Publié le vendredi 29 août 2025 à 22:56

