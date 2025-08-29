Terrible coup dur pour Ben Shelton, qui nourrissait énormément d’espoirs sur cet US Open après avoir notamment remporté le Masters 1000 de Toronto.
Touché à l’épaule depuis le début du quatrième set, l’Américain a été contraint d’abandonner face à Adrian Mannarino au troisième tour du Grand Chelem new‐yorkais (6−3, 3–6, 6–4, 4–6, abandon).
Dévasté, 6e mondial a quitté le court la tête sous sa serviette.
À 37 ans, le Français Mannarino, qui avait déjà battu deux fois Shelton en trois duels, réussit donc l’énorme performance de se qualifier en huitièmes de finale de l’US Open. Il affrontera Jiri Lehecka (21e mondial) pour une place en quarts.
Publié le vendredi 29 août 2025 à 22:56