Opposé cette nuit (pas avant 1h du matin) à l’Allemand Jan Lennard Struff, contre qui il n’a perdu qu’un seul petit set en sept confron­ta­tions, Novak Djokovic n’a pour autant pas affiché une confiance débor­dante avant ce duel pour une place en huitièmes de finale de l’US Open.

Conscient de son âge avancé et ses limites actuelles, le Serbe a dressé un constat réaliste tout en restant combattif.

« Oui, je suis frustré de ne pas être à 100 % comme je l’ai été depuis plus de 20 ans. Mais bon, je suppose que les circons­tances sont très diffé­rentes, et je dois m’ha­bi­tuer au fait que tout peut arriver dans n’im­porte quel match, comme ce fut le cas cette année dans presque tous les Grands Chelems. Honnêtement, je ne pense pas pouvoir faire beau­coup plus que ce que je fais actuel­le­ment. Si mon corps ne répond pas lorsque j’at­teins les phases finales des tour­nois du Grand Chelem, comme cela s’est produit lors des derniers tour­nois, j’ai du mal à l’ac­cepter, car je sais combien d’heures je consacre chaque jour à prendre soin de mon corps, mais en même temps, l’âge biolo­gique est irré­ver­sible, et c’est ainsi. L’usure physique de toutes ces années commence à faire des ravages, j’en suis conscient, mais je résiste. J’essaie de donner le meilleur de moi‐même pour conti­nuer à riva­liser avec les plus jeunes joueurs au plus haut niveau. »