Opposé cette nuit (pas avant 1h du matin) à l’Allemand Jan Lennard Struff, contre qui il n’a perdu qu’un seul petit set en sept confrontations, Novak Djokovic n’a pour autant pas affiché une confiance débordante avant ce duel pour une place en huitièmes de finale de l’US Open.
Conscient de son âge avancé et ses limites actuelles, le Serbe a dressé un constat réaliste tout en restant combattif.
« Oui, je suis frustré de ne pas être à 100 % comme je l’ai été depuis plus de 20 ans. Mais bon, je suppose que les circonstances sont très différentes, et je dois m’habituer au fait que tout peut arriver dans n’importe quel match, comme ce fut le cas cette année dans presque tous les Grands Chelems. Honnêtement, je ne pense pas pouvoir faire beaucoup plus que ce que je fais actuellement. Si mon corps ne répond pas lorsque j’atteins les phases finales des tournois du Grand Chelem, comme cela s’est produit lors des derniers tournois, j’ai du mal à l’accepter, car je sais combien d’heures je consacre chaque jour à prendre soin de mon corps, mais en même temps, l’âge biologique est irréversible, et c’est ainsi. L’usure physique de toutes ces années commence à faire des ravages, j’en suis conscient, mais je résiste. J’essaie de donner le meilleur de moi‐même pour continuer à rivaliser avec les plus jeunes joueurs au plus haut niveau. »
Publié le dimanche 31 août 2025 à 17:40