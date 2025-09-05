Joueur méconnu du grand public, le Français Sadio Doubmia, ex‐250e mondial en simple et actuel 30e en double, a récem­ment donné une inter­view haute en couleur à nos confrères de L’Équipe dans laquelle il évoque notam­ment sa passion pour la philo­so­phie ou encore son ancienne petite amie.

On y apprend égale­ment que le parte­naire de Fabien Reboul poste régu­liè­re­ment des commen­taires sur le site du quoti­dien sportif, dont celui‐ci, publié il y a quelques minutes.

Le nouveau commen­taire de Sadio Doumbia sur le site de L’Equipe 😂 https://t.co/1E63PMXiot pic.twitter.com/dSu2Onhfco — Quentin Moynet (@QuentinMoynet) September 5, 2025

« Je suis telle­ment content que Novak continue à jouer, et j’ai­me­rais qu’il prenne un dernier grand chelem en battant les 2. Ce serait beau. J’adore les oppo­si­tions entre géné­ra­tions et mon rêve serait de voir un Alcaraz/Federer. Ou un Sinner/Federer. Je pense que Roger pour­rait gagner mais c’est le cœur qui parle. Quand à moi je sors d’une soirée pré fashion Week « chez Margaux » avec que des manne­quins. J’ai pris un râteau par Bouchard. J’ai une exhi­bi­tion dans 5h avec les spon­sors de l’US Open. »

Un message à la fois passionné, sincère, original et drôle, à l’image du personnage.