Joueur méconnu du grand public, le Français Sadio Doubmia, ex‐250e mondial en simple et actuel 30e en double, a récemment donné une interview haute en couleur à nos confrères de L’Équipe dans laquelle il évoque notamment sa passion pour la philosophie ou encore son ancienne petite amie.
On y apprend également que le partenaire de Fabien Reboul poste régulièrement des commentaires sur le site du quotidien sportif, dont celui‐ci, publié il y a quelques minutes.
Le nouveau commentaire de Sadio Doumbia sur le site de L’Equipe 😂 https://t.co/1E63PMXiot pic.twitter.com/dSu2Onhfco— Quentin Moynet (@QuentinMoynet) September 5, 2025
« Je suis tellement content que Novak continue à jouer, et j’aimerais qu’il prenne un dernier grand chelem en battant les 2. Ce serait beau. J’adore les oppositions entre générations et mon rêve serait de voir un Alcaraz/Federer. Ou un Sinner/Federer. Je pense que Roger pourrait gagner mais c’est le cœur qui parle. Quand à moi je sors d’une soirée pré fashion Week « chez Margaux » avec que des mannequins. J’ai pris un râteau par Bouchard. J’ai une exhibition dans 5h avec les sponsors de l’US Open. »
Un message à la fois passionné, sincère, original et drôle, à l’image du personnage.
Publié le vendredi 5 septembre 2025 à 21:53