Qualifié à la surprise géné­rale pour le troi­sième tour de l’US Open après une victoire renver­sante en cinq sets face à Francisco Cerundolo, Leandro Riedi, 435e joueur mondial et issu des quali­fi­ca­tions, a carré­ment demandé à l’ar­bitre de la rencontre lors d’un chan­ge­ment de côté d’ex­pulser un spec­ta­teur mani­fes­te­ment un peu trop pressant.

Selon le joueur suisse, l’in­di­vidu en ques­tion avait parié sur lui, ce qui rendait la situa­tion inconfortable.

« Tais toi (s’adres­sant au spec­ta­teur en ques­tion puis à l’ar­bitre) ! Ce mec a parié sur ma victoire et si je perds, il va m’envoyer des messages. Virez‐le, je ne veux plus le voir », a notam­ment lâché l’une des sensa­tions de cette édition 2025 et qui aura une belle carte à jouer face au Polonais, Kamil Majchrzak, pour une place en huitièmes de finale.