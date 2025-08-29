AccueilVidéosLeandro Riedi à l'arbitre lors de sa victoire contre Cerundolo : "Virez...
VidéosUS Open

Leandro Riedi à l’ar­bitre lors de sa victoire contre Cerundolo : « Virez ce mec, je ne veux plus le voir. Il a parié sur ma victoire et si je perds il va m’en­voyer des messages »

Qualifié à la surprise géné­rale pour le troi­sième tour de l’US Open après une victoire renver­sante en cinq sets face à Francisco Cerundolo, Leandro Riedi, 435e joueur mondial et issu des quali­fi­ca­tions, a carré­ment demandé à l’ar­bitre de la rencontre lors d’un chan­ge­ment de côté d’ex­pulser un spec­ta­teur mani­fes­te­ment un peu trop pressant. 

Selon le joueur suisse, l’in­di­vidu en ques­tion avait parié sur lui, ce qui rendait la situa­tion inconfortable. 

« Tais toi (s’adres­sant au spec­ta­teur en ques­tion puis à l’ar­bitre) ! Ce mec a parié sur ma victoire et si je perds, il va m’envoyer des messages. Virez‐le, je ne veux plus le voir », a notam­ment lâché l’une des sensa­tions de cette édition 2025 et qui aura une belle carte à jouer face au Polonais, Kamil Majchrzak, pour une place en huitièmes de finale. 

Publié le vendredi 29 août 2025 à 14:17

