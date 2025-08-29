Qualifié à la surprise générale pour le troisième tour de l’US Open après une victoire renversante en cinq sets face à Francisco Cerundolo, Leandro Riedi, 435e joueur mondial et issu des qualifications, a carrément demandé à l’arbitre de la rencontre lors d’un changement de côté d’expulser un spectateur manifestement un peu trop pressant.
Selon le joueur suisse, l’individu en question avait parié sur lui, ce qui rendait la situation inconfortable.
« Tais toi (s’adressant au spectateur en question puis à l’arbitre) ! Ce mec a parié sur ma victoire et si je perds, il va m’envoyer des messages. Virez‐le, je ne veux plus le voir », a notamment lâché l’une des sensations de cette édition 2025 et qui aura une belle carte à jouer face au Polonais, Kamil Majchrzak, pour une place en huitièmes de finale.
Publié le vendredi 29 août 2025 à 14:17