Borna Coric s’est imposé en cinq sets 6–2, 7–6(5), 3–6, 4–6, 7–5 face au trico­lore Enzo Couacaud (193ème mondial) issu des qualifications.

L’entrée en lice du récent vain­queur de Cincinnati était attendu et le moins que l’on puisse dire c’est que ce match était intense.

Après une premiere manche parfai­te­ment manoeu­vrée et remportée 6–2 en 33 minutes.

Le Croate qui commet­tait plus d’er­reur était de moins en moins domi­nant malgré le gain du second set au tie break. Il semblait s’en­liser dans le piège tendu par le trico­lore. Le Mauricien reve­nait alors dans le match avec de meilleures ambi­tions et une tactique bien rodée.

Le Français enchai­nait alors le gain de la troi­sième et de la quatrième manche jusqu’à pousser le natif de Zagreb dans un cinquième set décisif.

Le 193ème joueur mondial rentrait alors parfai­te­ment dans ce set ayant le break par deux fois en menant jusqu’à 5–3, et servant même pour le match à 5–4. Le Croate alors dos au mur, et plus relaché que jamais en profi­tait pour enchainer 4 jeux sans fautes directes afin de s’im­poser et de se sortir d’un premier tour plus que compliqué.

Pour Enzo, c’est un peu la douche froide même si pousser un joueur comme Borna Coric dans ses retran­che­ments et dans un cinquième set reste une perfor­mance très solide.

Au prochain tour, Coric afrron­tera Jenson Brooksby.