Depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19 qui a durement touché la ville de New York, le centre national de tennis Billie Jean King de l’USTA avait ouvert ses portes pour accueillir un hôpital temporaire. Le site Internet du tournoi a annoncé ce jeudi que le dernier patient traité était sorti de l’hôpital et que l’espace utilisé (sur les 12 courts couverts) allait être démonté pour retrouver sa forme habituelle. « L’hôpital a officiellement fermé et nous sommes actuellement en fermeture, a confié Danny Zausner, directeur général du centre Billie Jean King sur le site Internet. Les équipes seront là pendant trois ou quatre semaines pour démonter, désinfecter et nous préparer à rouvrir les portes quand nous le pourrons. »