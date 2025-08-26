Face à la Suissesse Viktorija Golubic (72ème) qui est une « doyenne » du circuit (NDLR : Elle est âgée de 32 ans), Loîs Boisson n’a jamais été à son aise sauf lors de la première partie du duel et notam­ment à la fin de la seconde manche où elle aurait pu presque conclure le match.

Dans le tie‐break qui a suivi, elle a manqué de vélo­cité et semblait même touchée physi­que­ment. Cette impres­sion allait devenir une réalité quand elle deman­dait l’in­ter­ven­tion du médecin à 1–2 dans la manche déci­sive. Après une prise de tension et quelques vita­mines, la Tricolore reve­nait sur le court et trou­vait un peu de tonus notam­ment en utili­sant son coup droit dévas­ta­teur. Malgré ce petit élan, la Suissesse gérait parfai­te­ment son break d’avance pour créer une vraie surprise (3−6, 7–6, 6–2).

Cette défaite de la Française confirme plusieurs règles. Premièrement qu’il n’est jamais bon de se séparer de son coach histo­rique avant une grande échéance, deuxiè­me­ment, que le jeu de la Tricolore est main­te­nant bien connu de ses adver­saires et qu’enfin assumer un nouveau statut n’est jamais facile surtout quand on est né dans le pays d’Asterix.

C’est vrai­ment dommage car il semble que tout ce qui faisait la singu­la­rité de cette joueuse semble déjà révolu. Il ne faudrait pas que Loïs soit rattrapée par l’inertie du milieu du tennis qui est un véri­table poison quand on veut conti­nuer à faire les choses à sa façon, ce qui a été sa force depuis le début de sa carrière.