Au micro d’Eurosport après sa défaite en quatre sets contre Lorenzo Musetti au premier tour de l’US Open (6–7[3], 6–3, 6–4, 6–4, en 2h36 de jeu), le Français Giovanni Mpetshi Perricard (37e mondial) s’est montré très lucide sur ses limites actuelles.

« Il y a plein de compar­ti­ments dans lesquels je dois travailler. Que ce soit au retour, même au service, coup droit, revers, mes dépla­ce­ments. J’ai encore beau­coup de choses à améliorer dans mon jeu. Je ne pense pas être un produit fini. C’est ma deuxième année, je joue contre des adver­saires beau­coup plus forts. Ça met en lumière mes lacunes. Je suis conscient que j’en ai, et je vais tout faire pour les améliorer. »