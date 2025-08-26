Au micro d’Eurosport après sa défaite en quatre sets contre Lorenzo Musetti au premier tour de l’US Open (6–7[3], 6–3, 6–4, 6–4, en 2h36 de jeu), le Français Giovanni Mpetshi Perricard (37e mondial) s’est montré très lucide sur ses limites actuelles.
« Il y a plein de compartiments dans lesquels je dois travailler. Que ce soit au retour, même au service, coup droit, revers, mes déplacements. J’ai encore beaucoup de choses à améliorer dans mon jeu. Je ne pense pas être un produit fini. C’est ma deuxième année, je joue contre des adversaires beaucoup plus forts. Ça met en lumière mes lacunes. Je suis conscient que j’en ai, et je vais tout faire pour les améliorer. »
Publié le mardi 26 août 2025 à 21:48