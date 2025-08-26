AccueilUS OpenMpetshi Perricard, après sa défaite contre Musetti : "Je ne pense pas...
US Open

Mpetshi Perricard, après sa défaite contre Musetti : « Je ne pense pas être un produit fini. Je joue contre des adver­saires beau­coup plus forts »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

27

Au micro d’Eurosport après sa défaite en quatre sets contre Lorenzo Musetti au premier tour de l’US Open (6–7[3], 6–3, 6–4, 6–4, en 2h36 de jeu), le Français Giovanni Mpetshi Perricard (37e mondial) s’est montré très lucide sur ses limites actuelles. 

« Il y a plein de compar­ti­ments dans lesquels je dois travailler. Que ce soit au retour, même au service, coup droit, revers, mes dépla­ce­ments. J’ai encore beau­coup de choses à améliorer dans mon jeu. Je ne pense pas être un produit fini. C’est ma deuxième année, je joue contre des adver­saires beau­coup plus forts. Ça met en lumière mes lacunes. Je suis conscient que j’en ai, et je vais tout faire pour les améliorer. »

Publié le mardi 26 août 2025 à 21:48

Article précédent
Loïs Boisson en panne sèche physi­que­ment est déjà éliminée
Article suivant
Francisca Dauzet, coach mentale de Medvedev : « Sur ce match contre Bonzi, c’est vrai qu’il y a des choses qui ne sont pas accep­tables dans le comportement »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.