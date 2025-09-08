AccueilUS OpenMarion Bartoli : "Croyez-moi, je le répète, si Carlos Alcaraz commence à...
Au micro de la BBC après la victoire de Carlos Alcaraz contre Jannik Sinner en finale de l’US Open, Marion Bartoli a souligné les progrès de l’Espagnol au service. 

« Pour lui, le service était un coup qui pouvait parfois être impré­vi­sible, c’est pour­quoi Juan Carlos Ferrero a travaillé sans relâche pour affiner sa tech­nique et la rendre plus fiable. Auparavant, il n’était pas toujours fiable, mais aujourd’hui, il a remporté l’US Open en ne concé­dant que trois breaks pendant tout le tournoi, ce qui est digne de Federer ou Sampras. C’est un chiffre auquel on ne s’at­ten­drait pas de la part de Carlos Alcaraz. Croyez‐moi, je le répète, si Alcaraz commence à devenir le serveur que nous avons vu tout au long de cet US Open, il deviendra presque imbat­table », a estimé la Française dans des propos relayés par The Tennis Gazette.

Publié le lundi 8 septembre 2025 à 12:08

