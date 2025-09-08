Au micro de la BBC après la victoire de Carlos Alcaraz contre Jannik Sinner en finale de l’US Open, Marion Bartoli a souligné les progrès de l’Espagnol au service.
« Pour lui, le service était un coup qui pouvait parfois être imprévisible, c’est pourquoi Juan Carlos Ferrero a travaillé sans relâche pour affiner sa technique et la rendre plus fiable. Auparavant, il n’était pas toujours fiable, mais aujourd’hui, il a remporté l’US Open en ne concédant que trois breaks pendant tout le tournoi, ce qui est digne de Federer ou Sampras. C’est un chiffre auquel on ne s’attendrait pas de la part de Carlos Alcaraz. Croyez‐moi, je le répète, si Alcaraz commence à devenir le serveur que nous avons vu tout au long de cet US Open, il deviendra presque imbattable », a estimé la Française dans des propos relayés par The Tennis Gazette.
Publié le lundi 8 septembre 2025 à 12:08