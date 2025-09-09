À l’US Open, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner se sont affrontés pour la troi­sième fois consé­cu­tive en finale de Grand Chelem après Roland‐Garros et Wimbledon. Ils se sont d’ailleurs partagés les huit titres majeurs décernés au cours des deux dernières années.

Dans des propos relayés par L’Equipe, Marion Bartoli constate cette domi­na­tion et appelle les autres cadors du circuit à réagir.

« Quand on voit le tournoi de Zverev et des autres joueurs du Top 10, on se dit qu’il y a un écart en train de se creuser, surtout en Grand Chelem. Ils sont extrê­me­ment diffi­ciles, voire impos­sible, à battre. A eux de progresser, de voir pour­quoi Alcaraz et Sinner sont aussi forts et d’es­sayer de se retrousser les manches. Je pense que ça va les motiver à se remuer et à essayer de trouver les solu­tions. Le circuit a toujours fonc­tionné comme ça. Novak (Djokovic) s’est créé parce qu’il y avait Roger et Rafa, Andy un peu de la même manière. J’espère que ça va tirer les autres vers le haut. »