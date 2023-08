Holger Rune en a fait des tonnes sur sa program­ma­tion allant même expli­quer que cela était une raison de sa défaite surprise au premier tour.

Interrogé sur ce sujet, Daniil Medvedev a et une réponse plutôt cohérente.

« Il faut toujours voir les choses avec du recul. Sur le Arthur Ashe, il y avait Tiafoe et Djokovic. C’était deux Américains qui jouaient l’un contre l’autre, donc il n’y a pas grand chose à dire. Sur le Armstrong, il y avait Tsitsipas qui a plus d’expérience en Grand Chelem que Holger avec notam­ment 2 ou 3 finales, je ne sais plus. Après, je peux comprendre sa frus­tra­tion mais je peux aussi comprendre pour­quoi le tournoi l’a mis là… S’il continue comme il joue actuel­le­ment, bientôt il ne jouera que sur de grands courts »